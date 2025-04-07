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أخبار الجزائر

حصيلة أولية.. 7 جرحى إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين بالمدية

بقلم أمينة داودي
حصيلة أولية.. 7 جرحى إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين بالمدية
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تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم، في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية المدية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 08سا 05د. من أجل حادث انحراف و انقلاب حافلة. على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بأولاد سالم، بلدية و دائرة السواقي.

وقد خلّف الحادث 07 جرحى لهم اصابات مختلفة، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تبقى العملية جارية.

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