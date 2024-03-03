حصيلة أولية.. 7 ضحايا في حادث مرور بالمسيلة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في إصابة 7 أشخاص بجروح كحصيلة أولية بولاية المسيلة.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت مصالحنا على الساعة 05 سا28د. من أجل حادث إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 08 دوار لعجالات. بلدية و دائرة سيدي عيسى

خلف الحادث إصابة 07 أشخاص من جنس ذكر بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و 51 سنة ،تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.