حصيلة أولية..9 ضحايا إثر حادث مرور في سعيدة

تدخلت اسعافات الحماية المدنية، على الساعة 6 سا و40 دقيقة لأجل حادث اصطدام بين سيارة أجرة و شاحنة صغيرة في ولاية سعيدة.

ووقع الحادث حسب بيان الحماية المدنية، على مستوى الطريق الوطني رقم 6، بلدية سيدي احمد و دائرة عين الحجر.

كما خلّف الحادث وفاة 4 أشخاص و إصابة 5 آخرين بجروح مختلفة. ولا تزال العملية جارية.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. حيث سجلت إجمالي التدخلات 4618 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 18 ثانية.

ففي حوادث الغرق، سجلت المصالح ذاتها، 1173 تدخلا تم خلالهم، إنقاذ 803 أشخاص، و3 حالات وفاة.

أما حوادث المرور فسجلت 248 تدخلاً، أسفرت عن 318جريحًا، و8 حالات وفاة.