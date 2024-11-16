حصيلة أولية .. إصابة 10 أشخاص في حادث مرور تسلسلي ببرج بوعريريج

تدخلت مصالح الحماية المدنية ممثلة في كل من مركز إسعافات الطرقات بومرقد مدعمة بسيارة اسعاف الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية عين تاغروت والوحدة الثانوية بئر قاصد علي أمسية اليوم 16 نوفمبر 2024 على الساعة 16سا30 د من أجل حادث مرور تسلسلي بين شاحنة وزن ثقيل، سيارة نفعية لنقل البضائع و7 سيارات منها واحدة سيارة أجرة ، بالطريق السيار_شرق غرب اتجاه سطيف منطقة صدراتة.

وخلف الحادث 10 مصاب من بينهم 2 ضحايا في حالة حرجة، تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بن عبيد.