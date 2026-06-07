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حصيلة..إخماد 42 حريقا خلال يوم واحد

بقلم النهار أونلاين
حصيلة..إخماد 42 حريقا خلال يوم واحد
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الحـــــــــالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار من يوم 2026.06.06 إلى 2026.06.07 على الساعة 08سا00د
📌📌 حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار
✅ الإحصائيات العامة:
🟥 العمليات الجارية: 00
🟧 أُخمِد تحت الحراسة: 00
🟩 أُخمِد نهائيًا: 42
📊 إجمالي عدد الحرائق المسجلة: 42
🚨 ولاية #الشلف
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة الفلافلة بلدية الكريمية
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار قرعة سعيدة بلدية عين كرشة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار بلانجي بلدية هنشير تومغني
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة بكيكيا بلدية سوق نعمان
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة مراح الطرفة بلدية فكيرينة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة ملاحة بلدية بريش
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة بولقرون بلدية عين كرشة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار بئر مزراق بلدية سيقوس
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #باتنة
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى تازوريث بلدية لازرو
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة لفرادة بلدية عين جـاسر
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد دراج بلدية الجزار
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #بسكرة
✅⏮️ حريق نخيل بالمكان المسمى منطقة التجديد بلدية سيدي عقبة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #البويرة
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى واد زغوة بلدية بئر غبالو
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد بوشية بلدية البويرة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #تبسة
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الفوارة بلدية مرسط
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #الجلفة
✅⏮️ حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى منطقة شعبة بن كربوع بلدية الشارف
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #سطيف
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى طريق بالهوشات بلدية بئر العرش
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #قسنطينة
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حي المحطة بالقرب من السوق بلدية حامة بوزيان
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى ماسينيسـا بلدية الخروب
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الغاتبي شطابة أرض لبصير بلدية عين السمارة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار بولحية عين نحاس بلدية قسنطينة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #المسيلة
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد قسمية بلدية أولاد عدي قبالة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد جدي بلدية عين الحجل
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة بوملال بلدية محمد بوضياف
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى حي نوارة بلدية المسيلة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #معسكر
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 14 دوار عين بلدية زلامطة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #ورقلة
✅⏮️ حريق نخيل بالمكان المسمى حي زواويد بلدية عين البيضاء
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #البيض
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 47 اتجاه بلدية بلدية البيض
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية المعايف بلدية عين تاغروت
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #تيسمسيلت
✅⏮️ حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى دوار سواعد بلدية برج بونعامة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #خنشلة
✅⏮️ حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى فيض حريز بلدية الحامة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى دوار لبعل بلدية الحامة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #ميلة
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة العرصة بلدية زغاية
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الإجتنابي بلدية ميلة مشتة بلدية ميلة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق السيار شرق غرب اتجاه بلدية تاجنانت
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى سيدي حمو بلدية الروينة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة عثماني محمد A1 بلدية شعبة اللحم
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية اهل بلحضري بلدية وادي الصباح
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #غرداية
✅⏮️ حريق نخيل بالمكان المسمى حاضور بلدية متليلي
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #غليزان
✅⏮️ حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار اولاد عابد بلدية الحمادنة
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
🚨 ولاية #المغير
✅⏮️ حريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية قرية دندوقة بلدية المغير
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
✅⏮️ حريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية عين الرومي بلدية المغير
🟩 تم إخماد الحريق نهائيًا.
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