حصيلة..إخماد 42 حريقا خلال يوم واحد
بقلم النهار أونلاين
الحـــــــــالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار من يوم 2026.06.06 إلى 2026.06.07 على الساعة 08سا00د
حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار
الإحصائيات العامة:
العمليات الجارية: 00
أُخمِد تحت الحراسة: 00
أُخمِد نهائيًا: 42
إجمالي عدد الحرائق المسجلة: 42
ولاية #الشلف
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة الفلافلة بلدية الكريمية
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #أم_البواقي
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار قرعة سعيدة بلدية عين كرشة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار بلانجي بلدية هنشير تومغني
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة بكيكيا بلدية سوق نعمان
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة مراح الطرفة بلدية فكيرينة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة ملاحة بلدية بريش
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة بولقرون بلدية عين كرشة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار بئر مزراق بلدية سيقوس
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #باتنة
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى تازوريث بلدية لازرو
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة لفرادة بلدية عين جـاسر
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد دراج بلدية الجزار
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #بسكرة
حريق نخيل بالمكان المسمى منطقة التجديد بلدية سيدي عقبة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #البويرة
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى واد زغوة بلدية بئر غبالو
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد بوشية بلدية البويرة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #تبسة
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الفوارة بلدية مرسط
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #الجلفة
حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى منطقة شعبة بن كربوع بلدية الشارف
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #سطيف
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى طريق بالهوشات بلدية بئر العرش
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #قسنطينة
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حي المحطة بالقرب من السوق بلدية حامة بوزيان
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى ماسينيسـا بلدية الخروب
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الغاتبي شطابة أرض لبصير بلدية عين السمارة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار بولحية عين نحاس بلدية قسنطينة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #المسيلة
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد قسمية بلدية أولاد عدي قبالة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد جدي بلدية عين الحجل
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة بوملال بلدية محمد بوضياف
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى حي نوارة بلدية المسيلة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #معسكر
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 14 دوار عين بلدية زلامطة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #ورقلة
حريق نخيل بالمكان المسمى حي زواويد بلدية عين البيضاء
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #البيض
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 47 اتجاه بلدية بلدية البيض
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #برج_بوعريريج
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية المعايف بلدية عين تاغروت
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #تيسمسيلت
حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى دوار سواعد بلدية برج بونعامة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #خنشلة
حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى فيض حريز بلدية الحامة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى دوار لبعل بلدية الحامة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #ميلة
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة العرصة بلدية زغاية
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الإجتنابي بلدية ميلة مشتة بلدية ميلة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق السيار شرق غرب اتجاه بلدية تاجنانت
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #عين_الدفلى
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى سيدي حمو بلدية الروينة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #عين_تيموشنت
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة عثماني محمد A1 بلدية شعبة اللحم
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية اهل بلحضري بلدية وادي الصباح
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #غرداية
حريق نخيل بالمكان المسمى حاضور بلدية متليلي
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #غليزان
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار اولاد عابد بلدية الحمادنة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية #المغير
حريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية قرية دندوقة بلدية المغير
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية عين الرومي بلدية المغير
تم إخماد الحريق نهائيًا.
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