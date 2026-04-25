حصيلة إيجابية في نيروبي… الجزائر تضيف ذهبية وفضية وبرونزيتين

واصلت الجزائر تألقها في منافسات البطولة الإفريقية للجيدو الجارية بالعاصمة الكينية نيروبي، محققة حصيلة جديدة بلغت أربع ميداليات في اليوم الثاني (ذهبية، فضية وبرونزيتين).

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق محمد المهدي ليلي في وزن +100 كلغ، بعد أداء قوي أكد به سيطرته على منافسيه.

كما أحرزت ديهيا بن شعلال الميدالية الفضية في وزن +78 كلغ سيدات، بعد مشوار مميز في المنافسة.

وفي فئة البرونز، توج ريان زكريا بن عطية بالميدالية في وزن 100 كلغ، إلى جانب عبد السلام بلبلحوت الذي أحرز برونزية في وزن 81 كلغ.

وتؤكد هذه النتائج الحضور القوي للمنتخب الجزائري في البطولة، مع استمرار حصد الميداليات وتعزيز مكانته ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية في رياضة الجيدو.