حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 5.16 مليون حالة في إفريقيا

ذكرت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد المؤكدة في إفريقيا ، فاقت 5 ملايين إصابة.

وتظهر الأرقام الصادرة عن المراكز، وهي هيئة رعاية صحية متخصصة تابعة للإتحاد الإفريقي. أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا بلغ 5160473. كما أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 136810، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي عبر القارة 4590617. وسجلت جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر، أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة، بحسب الهيئة.

وأضافت ذات الإحصائيات، أن جنوب إفريقيا أحصت أعلى عدد لحالات الإصابة في القارة عند 1796589، في حين سجل المغرب وتونس 525924 و378982 حالة على التوالي. ومن حيث عدد حالات الإصابة، فإن جنوب القارة هي المنطقة الأكثر تضررا. تليها الأجزاء الشمالية والشرقية من القارة. في حين أن وسط إفريقيا هي المنطقة الأقل تضررا في القارة.