حصيلة الجزائر ترتفع إلى 38 ميدالية في الألعاب الإسلامية

حصد المنتخب الوطني الجزائري للكيك بوكسينغ والفول كونتاكت 5 ميداليات كاملة اليوم الخميس “فضية و4 برونزيات” في الألعاب الإسلامية بمدينة قونية التركية.

وتمكّنت المصارعة بن دعاس من الفوز بالفضية. فيما فازت بوعيشة بالميدالية البرونزية. إلى جانب مدوني التي فازت هي الأخرى بميدالية برونزية.

وتوّج المصاعر عيساوي بالميدالية البرونزية. كما فاز الجزائري الأخر بورنان بالبرونز.

لترتفع الميداليات إلى 38 ميدالية كاملة حسب وكالة الأنباء الجزائرية “7 ذهبيات. 12 فضية. 19 برونزية”.

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