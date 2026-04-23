حصيلة الجزائر في اليوم الأول من البطولة الإفريقية للجمباز

تواصل الجزائر حصد النجاحات في البطولة الإفريقية للجمباز الفني الجارية بمدينة ياوندي الكاميرونية، بتحقيق نتائج مميزة في منافسات الفردي العام للرجال والسيدات.

ففي فئة الرجال، تمكن آدم كوغات، من التتويج بالميدالية البرونزية، ليضمن تأهله إلى بطولة العالم المقررة في روتردام سنة 2026.

أما في منافسات الفردي العام سيدات، فقد أكدت البطلة الأولمبية كيليا نمور سيطرتها بتتويجها بالميدالية الذهبية بعد تحقيقها مجموع 56.498 نقطة، متفوقة على جميع منافساتها.

وعادت الميدالية البرونزية أيضًا للجزائر بفضل جنى لعروي، التي سجلت 49.599 نقطة، فيما حلت الجزائرية لونا حماميس، في المركز العاشر بمجموع 45.098 نقطة.