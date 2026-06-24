حصيلة الحرائق..تسجيل 17 حريقا عبر 15 ولاية خلال يوم واحد

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 13سا 30 دقيقة ليوم 24 جوان .

وحسب الإحصائيات العامة، فإن إجمالي عدد الحرائق المسجلة 17 حريقا، العملية جارية 4 حرائق. أخمِد تحت الحراسة 3 حريقا. كما تم إخماد نهائيًا 10 حرائق.

ولاية تيزي وزو

حريق غابة بالمكان المسمى بودكو بلدية واقنون

عملية الإخماد متواصل…

ولاية بسكرة

حريق نخيل بالمكان المسمى طريق السعدة بلدية سيدي عقبة

عملية الإخماد متواصلة…

ولاية عين الدفلى

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى المدخل الجنوبي لمدينة العامرة بلدية العامرة.

ولاية غليزان

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى دوار الرزاقلية بلدية سوق الحد.

ولاية تيبازة

كما لا تزال عملية حراسة مستمرة لحريق غابة بالمكان المسمى بوعفرون طريق المناجم بلدية الأرهاط.

ولاية سعيدة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة الهبابرة بلدية هونت

عملية حراسة مستمرة…

ولاية تسمسيلت

في حين، عملية حراسة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى طريق بيرالشرميط بلدية خميستي مستمرة.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية بوسهل بلدية أيت يحي

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سطيف

كما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيمدوين الجوادة بلدية سرج الغول نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار بئر قصيعة بلدية عين ولمان

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية البويرة

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حوش صابور بلدية روراوة نهائيًا.

ولاية وهران

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى طافراوي قرية القرايدية بلدية طفراوي

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية ميلة

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى طو طريق رقم 77 أ، المكان المسمى بلدية العياضي برباس

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية غليزان

كما تم إخمادحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار اولاد زيد بلدية دار بن عبد الله نهائيًا.

ولاية تيميمون

كما تم إخماد حريق نخيل بالمكان المسمى بساتين قصر الحاج بلدية أوقروت نهائيًا.

ولاية توقرت

حريق نخيل بالمكان المسمى غوط السي الحواس بلدية الطيبات

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية المغير

كما تم إخماد احريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية بكار بلدية جامعة نهائيًا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور