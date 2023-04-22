حصيلة الحماية المدنية خلال 48 ساعة..  4404  تدخل عبر الوطن

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 22 أفريل، 4404 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

كما شملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور. الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 481 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث، وفاة 6 أشخاص وإصابة 426 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية. وكانت أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سعيدة بوفاة 3 شخص وإصابة 3 أخر بجروح على اثر انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الولائي رقم 36 بلدية و دائرة عين الحجر.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 23 شخص. جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المدفآت وسخانات المياه داخل منزلهم. بكل من ولاية الجزائر 4 شخص، المدية 3 شخص، سطيف 7 شخص. قالمة 7 شخص وأم البواقي شخصين، تم تكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المركز الصحية المحلية.

للعلم، تدخلت الحماية المدنية من اجل إطفاء 5 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر، برج بوعريريج، مستغانم. تقرت وتمنراست، أدت هذه الحرائق إلى وفاة 3 أطفال متفحمين، ذا سن 3، 2 و 1 سنة. على اثر حريق شب داخل مسكن الكائن بحي المسمى عياد، بلدية تبسبست، دائرة تقرت، تم تحويل جثث الضحايا الى المستشفى المحلي.