حصيلة الخضر سنة 2020 .. تأهل إلى كان 2021 ومباراة بطولية أمام المكسيك

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم سنة 2020 دون هزيمة بعدما خاض أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي 4 مباريات فقط.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في تأجيل العديد من المباريات، وتوقف البطولات العالمية لعدة أشهر بسبب إنتشار الجائحة خلال شهر مارس الماضي.

وخاض المنتخب الوطني 4 مباريات سنة 2020، منها مبارتين وديتين أمام كل من نيجيريا والميكسيك، ومواجهتين أمام منتخب زيمبابوي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائئات كأس أمم إفريقيا 2021.

وقطع المنتخب الوطني تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2020، بعد التعادل أمام منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-2 في هيراري.

مباريات الخضر سنة 2020:

نيجيريا 0 – الجزائر 1

الميكسيك 2 – الجزائر 2

الجزائر 3- زيمبابوي 1

زيمبابوي 2 – الجزائر 2