حصيلة اليوم الـ11.. تريكي يحفظ ماء الوجه وعزارة بشير في محاولة إستدراكية

شهد اليوم الـ11 من الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو نتائج متذبذبة للرياضيين الجزائريين، ، مع تألق ياسر تريكي الذي تأهل إلى نهائي منافسات الوثب الثلاثي بعد تحقيقه قفزة قدرها 17.05متر في المحاولة الثالثة.

وفي المصارعة إغريقية رومانية أقصي الجزائري مرابط عبد المالك في الدور التمهيدي لوزن 67 كلغ بعد إ نهزامهأمام الكوري الجنوبي روي هانسو بنتيجة 8-0.

فيما فاز البطل عزارة بشير في الدور ثمن النهائي على الصيني بينغ فاي قبل أن ينهزم في ربع النهائي ضد الأكراني زان باينيك بأفضلية التسجيل بعد إنتهاء النزال بالتعادل 1-1، وسيشارك البطل الجزائري سيد عزارة بشير في الدورة الاستدراكية لوزن 87 كلغ مصارعة إغريقية رومانية من أجل الميدالية البرونزية، بعد نجاح الأوكراني زان باينيك في الوصول إلى النهائي.

كما أقصيت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من الدور ربع النهائي لوزن 60-57 كغ أمام الإيرلندية كيلي آن هارينغتون بنتيجة 5-0 لتنهي المنافسة في المركز الخامس في أول مشاركة أولمبية.