حصيلة اليوم 12 من الألعاب الأولمبية.. إقصاءات وهزائم جديدة للجزائريين

شهد اليوم الـ12 من الألعا بالأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو نتائج مخيبة للرياضيين الجزائريين الذي غادروا المنافسة من الباب الضيق بسبب الهزائم المتتالية المسجلة إلى حد الآن.

ففي المصارعة إنهزم الجزائري فاتح بن فرح الله أمام السويسري ريشموت ستافان بنتيجة 6-2 في الدور الثمن النهائي لوزن 86 كلغ، في حين من الممكن أن يلعب بن فرح الله الدور الإستدراكي في حال وصول المصارع السويسري إلى الدور النهائي

كما شهد الدور الـ12 إقصاء بشير سيد عزارة في الدور الإستدراكي لوزن 87 كلغ مصرعة إغريقية رومانية بعد إنهزامه أمام الصربي زورابي داتوناشفيلي بنتيجة 5-1.

وفي المصارعة دائما إنهزم عبد الحق خرباش أمام البلغاري فانجيلوف جيورجي في الدور الثمن النهائي لوزن 57 كلغ مصارعة حرة رجال بنتيجة 0-11

وفي سباق الكياك 500 متر إحتلت الجزائرية خريسي أميرة المركز السابع والأخير .

كما إحتلت السباحة الجزائرية سعاد شرواطي المركز 25 و الاخير في نهائي سباق 10 كم سباحة في المياه المفتوحة بتوقيت 2 ساعة و 17 دقيقة، متأخرة ب 17 دقيقة و 50 ثانية عن البطلة الاولمبية، البرازيلية انا مارسيلا كونيا.