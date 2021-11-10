حصيلة تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية أمس

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية يوم أمس عدة تدخلات، على إثر التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة بالجزائر العاصمة والعديد من ولايات الوطن.

حيث تدخلت الحماية المدنية أمس على الساعة الـ15 سا و14 د من أجل عملية إمتصاص المياه بالمنطقة الصناعية دار البيضاء. كما تدخلت على الساعة 17 سا على إثر إنهيار مبنى ببولوغين في الجزائر العاصمةـ والذي تسبب في وفاة 3 أشخاص تم انتشالهم من تحت الأنقاض.

وفي حدود الساعة الـ18 سا 56 د خروج الحماية المدنية إلى حي بوبطرة دارالبيضآء من أجل عملية إمتصاص المياه. وعلى الساعة 18 سا 40 د خرجت إلى حي اسماعيل عمارة 12/13/14 يفصح من أجل إمتصاص المياه. كما سجلت تدخلا في حدود-19 سا 02 د بحي اسماعيل يفصح ع/24 من أجل عملية إمتصاص المياه.

كما خرجت الحماية المدنية على 20 سا و08 د الى حي بوشكير من أجل حريق كهربآئي بمؤسسة مواد التطهير سببته التقلبات الجوية. وفي حدود 20 سا 45 د خرجت ذات المصالح إلى مركز تحويل الكهرباء الحميز 02 من أجل إمتصاص المياه .

وفي حدود 21 سا 25 د خرجت الحماية المدنية إلى حي الصومام باب الزوار ع/29/31 من أجل عملية إمتصاص المياه. وعلى الساعة 22 سا تدخلت من أجل إمتصاص المياه في حي 180 مسكن CNEP باب الزوار . كما كان لها تدخل على الساعة 22 سا 50 خروج إلى بلدية دار البيضاء من أجل عملية إمتصاص المياه .

كما تدخلت الحماية المدنية صبيحة اليوم على الساعة 07 سا 13 د. من أجل حادث سقوط شجرة على سيارة ببلدية برج الكيفان.

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إنهار ليلة أمس جزء من مبنى مكون من 4 طوابق ببلدية محمد بلوزداد بالجزائر العاصمة، على إثر الأمطار الغزيرة والرياح القوية. والتقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة والعديد من ولايات الوطن.

الإنهيار يهدد العائلات المجاورة

كما أن المبنى إنهار جزء منه شهر جوان المنصرم، ومن المحتمل أن ينهار كاملا بسب سوء الأحوال الجوية والأمطار. مما سيتسبب في كارثة كبيرة لأن سقوطه سيكون مباشرة فوق البيوت التي تحته والتي يقطن بها العديد من العائلات.

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