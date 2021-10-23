حصيلة تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة الخاصة بالتقلبات الجوية وتساقط الأمطار التي تعرفها عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، عرفت ولاية وهران، تدخلا على مستوى

بلدية حاسي مفسوخ، لفتح الطريق الوطني رقم 11 بعد انخفاض مستوى مياه الامطار.

كما تم التدخل في ولاية الشلف، وبالتحديد في بلدية أولاد فارس، أين تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار ببقعة قطايبية، فيما لا تزال العملية جارية.

وببلدية الشطية كذلك، يتم القيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار في أماكن مختلفة.

أما في الجزائر العاصمة، فقد تم تسجيل فيضان مياه وادي”بوجمعة تميم”، في منطقة “تايوان” بين بلديتي بابا احسن و الدرارية، وتتم حاليا عملية التدخل لاخراج سيارتين جرفتهما مياه الأمطار.

وفي ولاية غليزان، وبالتحديد، ببلدية مازونة، يتم القيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار عبر أماكن مختلفة، حسب ذات البيان.

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