حصيلة تدخلات الحماية المدنية بعد الأمطار الأخيرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ عدة أشخاص كانوا في وضعية خطيرة جراء محاصرتهم بمياه الأمطار بعدة ولايات.

فيما تم إنتشال جثة شخص جرفته المياه بولاية تبسة ببلدية بجن، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أنه على إثر التساقط الغزير للأمطار عبر مختلف ولايات الوطن، تدخلت وحدات الحماية المدنية على مستوى ولايات تبسة ، باتنة، أم البواقي، المسيلة، الجلفة و تيسمسيلت،

من أجل إنقاد ومساعدة الأشخاص العلقين بسبب السيول او إرتفاع منسوب المياه الأودية، وكذا القيام بعمليات امتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات، وللأسف نقل جثة 01 شخص متوفي جرفته السيول.

وذكر البيان أن بولاية تبسة ببلدية بجن تم انتشال جثة 01 شخص ذا 23 سنة متوفي جرفته سيول مياه واد تدينارت على اثر ارتفاع منسوبه.

أما ببلدية الشريعة تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار المتسربة بداخل 04 منازل بحي مخلوف.

كما تم إمتصاص مياه متسربة على مستوى 07 منازل بالأحياء التالية: تليجان – الضلعة- مخلوفي – القرية.

بالمقابل تم ببلدية الطلة إمتصاص مياه الأمطار على مستوى 01 منزل وسط المدينة.

وأضاف ذات المصدر، أن ولاية باتنة شهدت صعوبة في حركة المرور في البلديات التالية:

-بلدية فسديس:حركة السير صعبة بالطريق الوطني رقم 03 الرابط بين بلديتي فسديس وجرمةبسبب تجمع مياه الأمطار بداخل نفق بالقرب من الحي الجامعي .

بلدية بلزمة :

حركة السير صعبة بالطريق الوطني رقم 77 الرابط بين بلديتي قصر بلزمة و المعذر

-هذا وقد تم ببلدية المفرق إمتصاص المياه بداخل 03 منازل بحي الفلاح.

من جهة أخرى، شهدت ولاية أم البواقي تسرب مياه الأمطار في بلدية أم البواقي بداخل مستودع لتربية الدواجن وكذا محطة توزيع البنزين.

وكانت حركة السير صعبة بالطريق رقم 10 الرابط بين أم البواقي وعين البيضاء صعب المسلك على مستوى دوار ملفون .

وتم ببلدية لرجام بولاية تيسمسيلت القيام بعمليةإمتصاص مياه الأمطار على مستوى 02 منزلين بوسط المدينة .

في حين تم ببلدية فيض البطمة ولاية الجلفة إمتصاص مياه الأمطار على مستوى 1 منزل بحي عروجة .

وفي ولاية المسيلة ببلدية بلدية بن سرور القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار على مستوى 10 منازل بحي القرية وحي لاراشبي.

فيما تم ببلدية عين الملح إمتصاص مياه الأمطار على مستوى قبو بداخل المستشفى المحلي، بالإضافة لإمتصاص مياه الأمطار على مستوى 02 منزلين بحي القس وشارع دبي.