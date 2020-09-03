حصيلة تدخلات الحماية المدنية جراء السيول خلال الـ24 ساعة الأخيرة

قامت وحدات الحماية المدنية بعدة تدخلات، على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة، على مستوى مختلف ولايات الوطن.

وحسب حصيلة للحماية المدنية، نشرتها اليوم الخميس، تدخلت ذات المصالح في كل من ولايات تبسة، وباتنة، وأم البواقي، وتيسمسيلت، الجلفة والمسيلة.

وتمثلت هذه التدخلات، في إنقاد الأشخاص المحصورين والعالقين بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار بالطرقات الوطنية والولائية، ومن جراء فيضان الأودية.

بالإضافة إلى القيام بعدة عملية إمتصاص مياه الأمطار المتسربة لبعض السكنات والمنشات العمومية.

وحسب ذات البيان، تم تسجيل 3 وفيات جرفتهم سيول الأودية بكل من تبسة وباتنة.

وفي بولاية باتنة، تم إنتشال من طرف أعوان الحماية المدنية جثتي شخصين متوفيين يبلغان من العمر 49 و 51 سنة، جرفتهما سيول واد بوعافية.

وكان الضحيتين، على متن سيارة ببلدية بومية.

كما تم القيام بعدة عمليات إمتصاص مياه الأمطار، عبر بعض السكنات والمؤسسات العمومية ببلدية فسديس و بلزمة.

مع تسجيل صعوبة في حركة السير بالطريق الوطني رقم 77 ببلدية بلزمة.

أما في ولاية تبسة، فقد تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 23 سنة، ببلدية بجن، جرفته سيول مياه واد تدينارت.

كما تم القيام بعدة عمليات إمتصاص الأمطار عبر بعض السكنات والمؤسسات العمومية ببلديات الشريعة، والعقلة.

وفي ولاية أم البواقي، تم القيام بعمليات إمتصاص مياه الأمطار بداخل مستودع لتربية الدواجن و كذا محطة البنزين.

كما تم تسجيل صعوبة لحركة السير في الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين أم البواقي وعين البيضاء بسسب إرتفاع منسوب المياه.

وفي تيسمسيلت، تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار لمنزلين بوسط المدينة ببلدية لرجام بدون تسجيل أي خسائر.

أما ولاية الجلفة، فقد تم امتصاص مياه الأمطار، ببلدية فيض البطمة، على مستوى منزل بحي عروجة بدون تسجيل أي خسائر.

وفي المسيلة، قامت وحدات الحماية المدنية بعمليات الإمتصاص مياه الأمطار على مستوى 10 منازل بحي القرية و حي لاراشبي ببلدية بن سرور.

وكذا على مستوى قبو بداخل المستشفى المحلي و منزلين ببلدية عين الملح، يضيف البيان.