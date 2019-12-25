حصيلة تدخل وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2360 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و25 ديسمبر 2019.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، تدخلت ذات المصالح خلال نفس الفترة، على إثر 5 حوادث مرور تسببت في وفاة شخصين واصابة 21 آخرين بجروح.

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، على مستوى ولاية غرداية بوفاة شخصين، واصابة 4 آخرين بجروح.

من ناحية أخرى، تم الاستنجاد بعناصر الحماية المدنية، للتدخل من أجل إنقاد 5 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون الخطير، المنبعث من أجهزة التدفئة.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات البويرة بـ 3 أشخاص وميلة بـشخصين.

تم التكفل بالضحايا و نقلهم في حالة مستقرة، إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 3 حرائق حضرية ونخيل بكل من ولايات: جيجل، وسكيكدة وتمنراست.

أدت هذه الحرائق إلى إصابة 3 أشخاص بحروق، على إثر حريق شب بشقة في الطابق الرابع لعمارة متكونة من 4 طوابق بدائرة سكيكدة.

تم التكفل بالضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما تم تسجيل إحتراق 40 نخلة بولاية تمنراست، حسب ذات الحصيلة.