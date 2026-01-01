حصيلة ثقيلة لتدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2025 إلى 01 جانفي 2026 على الساعة الثامنة صباحًا، 3002 تدخل عبر مختلف ولايات الوطن، بمعدل تدخل واحد كل 28 ثانية، وذلك إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، حيث تم إحصاء 2071 عملية إجلاء صحي و472 تدخلاً متنوعًا، شملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإختناقات بالغاز، الحرائق، إضافة إلى مهام متعلقة بالأمن العام.

حوادث المرور

في سياق حوادث المرور، قامت مصالح الحماية المدنية بـ 180 تدخلًا، أسفرت عن وفاة شخص واحد في عين المكان، وإصابة 205 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وسُجلت أثقل حصيلة بولاية بومرداس، إثر حادث اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة بالطريق الاجتنابي خميس الخشنة في اتجاه الجزائر، ببلدية ودائرة خميس الخشنة، ما أدى إلى وفاة شخص في عين المكان.

حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإسعاف 06 أشخاص تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون (CO) المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء، وذلك بكل من وايات النعامة، الجزائر العاصمة، وسطيف.

وفي المقابل، تم تسجيل 03 وفيات بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون

الحرائق

من جهة أخرى، أخمدت مصالح الحماية المدنية 03 حرائق حضرية وصناعية بكل من ولايات بشار، بومرداس وبجاية.

و بولاية بشار، أصيب شخصان بحروق سطحية إثر حريق منزل ناتج عن تسرب غاز البوتان بعمارة تقع بطريق لحمر، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى ترابي بوجمعة.

بولاية بومرداس، تم إخماد حريق بورشة لصناعة البلاستيك بالطابق الأرضي لبناية بحي حلايمية ببلدية بودواو.

أما بولاية بجاية، شب حريق بمحل لبيع المجوهرات بشارع الصغير، ما استدعى إجلاء 15 شخصًا من السكان كإجراء وقائي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقد مكّن التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الطارف إثر حادث انفجار غاز المدينة داخل مطبخ شقة بالطابق الثاني لبناية بحي برج نام ببلدية الذرعان، أثناء أشغال ترصيص، ما خلف إصابة شخصين بجروح إثر سقوطهما من الطابق الثاني، إضافة إلى شخص ثالث في حالة صدمة، حيث تم إسعاف المصابين وتحويلهم إلى القطاع الصحي المحلي.