حصيلة ثقيلة لحجوزات المؤثرات العقلية إلى غاية 30 سبتمبر

شهدت القضايا المتعلقة بجرائم الحيازة والاتجار الغير مشروع بالمؤثرات العقلية ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2025. وهو ما اكدته المديرية العامة للجمارك، اليوم الاثنين في بيان صحفي. مشيرة أن مصالحها سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا. في عدد القضايا المتعلقة بحجز المؤثرات العقلية عبر كامل التراب الوطني مقارنة بالعام الفارط 2015 بزيادة قدرت بـ149,2% .

وأضاف البيان أنه وحسب المعطيات المجمعة إلى غاية 30 سبتمبر 2025، فقد قامت الفرق الجمركية. بحجز ما مجموعه 16.281.455 قرصا من المؤثرات العقلية، موزعة على 313 قضية. أسفرت عن توقيف 523 شخصا.

وفي ذلت السياق وفي مقارنة مع سنة 2024 بلغ عدد الأقراص المحجوزة. خلال نفس الفترة من سنة 2024 ما مجموعه 6.534.476 قرصا .

تعكس هذه الزيادة الهامة ما يلي:

تعزيز القدرات العملياتية لفرق الجمارك

فعالية أنظمة التحليل والمراقبة وتدبير المخاطر

وتكثيف التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي

سجلت ذات المصالح أكبر الكميات المحجوزة على مستوى المديريات الجهوية التالية موزعة كالتالي:

ورقلة 3.95 : مليون قرص

اليزي 3.08 مليون قرص

سطيف 1.92 مليون قرص

الشلف 1.102 مليون قرص