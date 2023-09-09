حصيلة ثقيلة.. هلاك 12 شخصا في الحوادث خلال يومين!

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 377 آخرون بجروح إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، سجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين آخرين بجروح، من بينهم 3 في حالة خطيرة.

وخلال نفس الفترة، قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بـ875 تدخل سمح بإنقاذ 606 أشخاص من الغرق.

في حين تم تسجيل وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة على مستوى شاطئ مسموح للسباحة بقوراية، ولاية تيبازة.

كما تدخل أفراد الحماية المدنية من أجل إخماد 10 حرائق من الغطاء النباتي، منها حرائق أدغال، حرائق أعشاب، أشجار مثمرة، أحزمة تبن ونخيل.

وخلال نفس الفترة، تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية سوق أهراس من أجل تحويل جثة امرأة تبلغ من العمر 36 سنة إلى المستشفى المحلي، توفيت اختناقا بغاز المدينة داخل شقة ببلدية ودائرة سوق أهراس.