حصيلة ثقيلة… وفاة ما يقارب 2000 شخص بسبب حوادث المرور سنة 2024

وصل عدد تدخلات الحماية المدينة خلال سنة 2024 مليون و46 ألف و283 تدخل. كانت معظمها في حوادث المرور ب 64 ألف و261 تدخل.

وحسب الحصيلة السنوية للحماية المدنية التي نشرتها عبر موقها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك فقد تسببت حوادث المرور في وفاة 1959 شخص. و76 الف و800 جريح في 64 الف 261 حادث سجل خلال هذه السنة.

فيما وصلت عدد الوفايات بسبب الغاز إلى 119 وفاة. فيما تم انقاذ 56 ألف و572 شخص في 77 ألف و481 تدخل.

وحسب الحصيلة دائما فقد تم القيام ب 4 آلاف و667 تدخل في حوادث حرائق الغابات و 29 ألف و407 في الحرائق الحضرية.