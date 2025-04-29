حصيلة ثقيلة.. وفاة 15 شخصا في الحوادث خلال 24 ساعة!

توفي 15 شخصا، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 3297 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 169 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 15 شخصا، وجرح 245 آخرين.

وسُجلت أثقل حصيلة، بولاية البويرة، حيث تم تسجيل حادث مرور مأساوي، خلف 6 قتلى و29 جريحا.

وتمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب اتجاه بجاية، ببلدية أحنيف بدائرة مشدالة.