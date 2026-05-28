حصيلة ثقيلة.. وفاة 19 شخصا في الحوادث خلال يومين!

توفي 19 شخصا وأصيب 581 آخرون بجروح، إثر وقوع حوادث مرور في عدة ولايات من الوطن، خلال ال 48 ساعة الأخيرة.

وحسبما أوردته، هذا الخميس، حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية. سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولايات إليزي بوفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البيض من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ3 أشخاص. تعرضوا للتسمم بغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان ماء داخل مسكن بحي حمادي محمد ببلدية البيض.

فيما تدخلت ذات المصالح لإخماد 5 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة في كل من ولايات سطيف، عين الدفلى، المسيلة، تمنراست، البليدة وقسنطينة. أدت إلى إصابة 5 أشخاص بضيق في التنفس جراء الدخان وتعرض 4 آخرين لحالة صدمة.

