حصيلة ثقيلة.. وفاة 6 أشخاص في الحوادث نهاية الأسبوع

كشفت مصالح الأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن تسجيل 103 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع، في الفترة الممتدة بين 25 و26 أوت 2023.

وحسب ذات المصدر، أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 6 أشخاص وجرح 128 آخرين.

فيما اعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل 211 حادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 5 أشخاص وإصابة 284 شخصا آخرين.

هذا وتدعو الحماية المدنية السائقين إلى توخي الحذر، والقيادة بعقلانية واحترام قانون المرور لتجنب الحوادث.