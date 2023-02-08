حصيلة جديدة.. الحماية المدينة تنتشل 26 ضحية في تركيا وسوريا

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن آخر حصيلة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية المتواجدة في كل من تركيا وسوريا. وهذا في إطار تقديم يد العون والمساعدة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. مخلفا الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.

كما أوضح بيان الحماية المدنية، أن في تركيا تم انتشال 19 ضحية، بمنطقة أديامان. حيث تم إنقاذ وإخراج 5 أشخاص أحياء تحت الردوم، و14 أشخاص متوفيين.

أما في سوريا، فتم انتشال 7 ضحايا بمنطقة حلب على مستوى منطقة بستان قصر المشارقة. أين تم إنقاذ شخص من جنس ذكر تحت الردوم على قيد الحياة، وانتشال 6 أشخاص متوفين تحت الأنقاض.