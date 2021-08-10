حصيلة حرائق الغابات.. تسجيل 36 حريقا عبر 18 ولاية

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من 9 أوت إلى غاية صبيحة اليوم، إندلاع عدة حرائق غابات، قدرت بـ36 حريقا عبر 18 ولاية.

وتوزعت الحرائق كالتالي: 19 حريق بتيزي وزو، وحريقين بخنشلة، و4 حرائق في جيجل، و4 حرائق في بجاية، بالإضافة إلى تسجيل حرائق أخرى في كل من ولايات تبسة، والمدية وتيارت وسطيف والبويرة وبرج بوعريريج وسكيكدة وبومرداس وقالمة والبلدية والطارف وعنابة.

وأشار البيان، إلى إن أهم هذه الحرائق سجل على مستوى ولاية تيزي وزو بـ 19 حريق عبر بلديات أقبيل، وإيجر، وأيت تودارت، وأبي يوسف، وإيفيغة، والأربعاء نثي راثن، وواسيف، وبني دوالة، وأعطافن، وإيلولة، وواضية وبلدية عين الحمام.

وأضاف البيان، إنه قد تم لحد الساعة إخماد 12 حريقا عبر ولاية تيزي وزو وكذا عدة حرائق عبر ولايات البويرة، وبرج بوعريريج وسكيكدة،و بومرداس، وقالمة، وخنشلة، وتبسة، والبليدة.

هذا وسخرت المديرية العامة للحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هائلة للإخماد هذه الحرائق لاسيما على مستوى ولاية تيزي وزو.

وتم تزويد بولاية تيزي وزو، 12 رتل متنقل من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل برتلين متنقلين، وبومرداس، وبرج بوعريرج، والبويرة، والمدية، وسطيف، والنعامة، والبيض وولاية تيزي وزو بـ3 ـرتال متنقلة.

بالإضافة إلى تسخير مروحيتين من المجموعة الجوية للحماية المدنية، وكذا بتعداد مقدر بـ900 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و200 شاحنة إخماد، وكانت عملية الإخماد الحرائق تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية.

وتسببت هذه الحرائق، في 7 حالات وفيات منها 6 في ولاية تيزي وزو و شخص بولاية سطيف.

ويتعلق الأمر، بسيدة تبلغ من العمر 23 سنة بقرية أيت لحسن، ببلدية بني يني، وشخص “65 سنة” ببلدية بني يني، وشخص “52 سنة” بغابة قرية أيت بوهوني ببلدية عزازقة، وشخص 28 سنة بقرية تنغيشت ببلدية عزازقة وكذا شخص أخر بقرية إيفيغة ببلدية عزازقة، وشخص أخر توفي على مستوى المستشفى أصيب بحروق من الدرججة 3.

كما تسببت هذه الحرائق، في وفاة شخص يبلغ من العمر 85 سنة بولاية سطيف ببلدية سيدي عبد العزيز.

وأضاف البيان، إن هذه الحرائق تسببت كذلك في تسجيل العديد من الخسائر في الغطاء النباتي.