حصيلة حرائق الغطاء النباتي: إخماد 18 حريقًا واستمرار عمليات التدخل في بؤرتين

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة الخامسة والنصف مساءً من اليوم الأربعاء، 21 حريقًا بمختلف الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات من الوطن. تم التحكم في أغلبها، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة في حريقين اثنين.

وحسب حصيلة الحماية المدنية، تم إخماد 18 حريقًا نهائيًا، في حين لا تزال العملية جارية لإخماد حريقين بولاية تلمسان. ويتعلق الأمر بحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الخماس ببلدية مسيردة الفواقة، وحريق غابة بمنطقة واد القيامة-كزازلة ببلدية هنين.

كما تم وضع حريق واحد تحت الحراسة بولاية تيزي وزو، على مستوى منطقة مرابيع بالقرب من بلدية فريحة، بعد السيطرة عليه ومنع انتشاره.

وفي باقي الولايات، تمكنت فرق التدخل من إخماد الحرائق بشكل نهائي، على غرار بجاية التي شهدت عدة حرائق تم القضاء عليها بكل من أقبوش ببلدية تيزي نبربر وبواشن ببلدية أميزور. إلى جانب حرائق أخرى بتيزي وزو، الشلف، باتنة، بسكرة، تيارت، الجلفة، سعيدة، مستغانم، معسكر، وهران، برج بوعريريج، عين الدفلى وغليزان.

كما شملت التدخلات إخماد حرائق مسّت محاصيل زراعية وأشجار مثمرة ونخيل عبر عدد من المناطق. ما سمح بتفادي خسائر أكبر، بفضل سرعة تدخل وحدات الحماية المدنية وتجنيد الإمكانيات اللازمة.

وتبقى مصالح الحماية المدنية في حالة يقظة، مع مواصلة عمليات الإخماد في النقاط المسجلة. إلى جانب تعزيز عمليات المراقبة لتفادي تجدّد الحرائق. خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.