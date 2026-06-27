حصيلة حرائق الغطاء النباتي.. إخماد 12 حريقًا عبر عدة ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة محينة إلى غاية الساعة 20:00 من مساء اليوم السبت، عن تسجيل 14 حريقًا للغطاء النباتي عبر عدة ولايات من الوطن، تمكنت من إخماد 12 منها نهائيًا، فيما تتواصل عمليات الإخماد لحريق واحد بولاية سطيف، مع استمرار حراسة حريق آخر بولاية قالمة.

وأوضحت الحماية المدنية أن عملية الإخماد لا تزال متواصلة لحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة الخربة ببلدية قصر الأبطال في ولاية سطيف.

كما تتواصل عملية الحراسة لحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة عين فرس ببلدية عين العربي في ولاية قالمة، بعد السيطرة عليه.

وفي المقابل، تمكنت فرق التدخل من إخماد 12 حريقًا نهائيًا، شملت حرائق محاصيل زراعية وأشجار مثمرة بعدة ولايات، وهي الشلف، أم البواقي، باتنة، قصر الشلالة، عين وسارة، سطيف (حريقان)، المدية، معسكر، خنشلة، سوق أهراس، وميلة.

ووفق الحصيلة ذاتها، بلغ إجمالي عدد حرائق الغطاء النباتي المسجلة إلى غاية الساعة 20:00، 14 حريقًا، منها حريق واحد لا تزال عملية إخماده متواصلة، وحريق واحد تحت الحراسة، و12 حريقًا أُخمدت نهائيًا.