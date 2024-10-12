حصيلة حريق مصنع الحديد بباتنة .. 3 جرحى

إندلع حريق اليوم على مستوى الجناح الإداري لمصنع الحديد، بالمنطقة الصناعية حي كشيدة ببلدية ودائرة باتنة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 13سا و53 دقيقة، من أجل إخماد حريق شب بالجناح الإداري لمصنع الحديد ، بالمنطقة الصناعية حي كشيدة .

الحريق خلف 3 ضحايا منهم 2 لهم حروق خفيفة و1 له ضيق في التنفس. وتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما أكدت ذات المصالح ان العملية تم تسخير لها 7 شاحنات إطفاء، وكذا 2 سيارتي إسعاف.