حصيلة دموية “رهيبة” في طرقات الجزائر خلال أسبوع واحد

حصيلة رهيبة في طرقات الجزائر، بهلاك 40 شخصا وإصابة 1010 آخرون بجروح،في 947 حادث مرور سجلت في فترة الممتدة من 07 إلى 13 أفريل الجاري.

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية،اليوم الأربعاء،أن أثقل حصيلة على مستوى ولاية عنابة بوفاة 07 أشخاص وجرح 24 آخرين.

تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفـائية إثر وقوع 22 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 828 تدخل سمح بإخماد 520 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، يضيف المصدر ذاته.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4468 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 3964 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.