حصيلة ضحايا انهيار بناية فوضوية في وهران

تدخلت، وحدات الحماية المدنية لوهران، صبيحة اليوم، على اثر انهيار بناية شيدت بطريقة فوضوية في شارع بن دبكة صادق.

وحسب بيان الحماية المدنية، تم انتشال جثة امرأة، تبلغ من العمر 40 سنة، وزوجها البالغ 54 سنة.

كما تم تحويل 5 جرحى، إلى استعجالات مستشفى بن زرجب بوهران، حيث تتراوح أعمارهم ما بين سنتين إلى 43 سنة.

وأضاف ذات البيان، أن الحادث وقع على الساعة 6 و34 دقيقة، في شارع بن دبكة في وهران.

وسخرت الحماية، 36 عون، بمختلف الرتب من الفرق المختصة بالبحث والإنقاذ تحت الردوم وفرق البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، و 5 سيارات إسعاف وشاحنات إخماد الحرائق.