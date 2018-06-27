حصيلة ضعيفة للجزائر بعد 6 أيام من إنطلاق ألعاب البحر المتوسط 2018

حصدت الجزائر 6 ميداليات من مختلف المعادن الثلاثة، بعد مرور 6 أيام عن إنطلاق ألعاب البحر المتوسط 2018، الجارية بتاراغونا الإسبانية.

وبهذا الرصيد من الميداليات، تحتل الجزائر المركز العاشر في ترتيب المنتخبات المشاركة في هذه الألعاب، بعد مرور 6 أيام عن انطلاقها.

وتملك الجزائر في رصيدها لحد الآن، ميداليتان ذهبيتان، ثلاثة فضيات، وميدالية برونزية واحدة، حصدها في مختلف المنافسات.

وتتصدر ايطاليا لحد الآن، ترتيب الدول المشاركة في هذه الألعاب، من حيث عدد الميداليات المحققة، بمجموع 69 ميدالية، من بينها 30 ذهبية.