حصيلة كارثية.. مصرع 53 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

لقي 53 شخصا حتفهم، وأصيب 1744 آخرون بجروح إثر وقوع 1400 حادث مرور عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 جوان الماضي.

وحسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء، حصيلة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية الجلفة بوفاة 5 أشخاص وإصابة 52 آخرين على إثر وقوع 30 حادث مرور.

كما تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 1989 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها سجلت بكل من ولاية الجزائر بـ (226 حريق)، تليها قسنطينة (151)، ثم عنابة (141).

كما قام عناصر الحماية المدنية خلال نفس الفترة، ب 6081 تدخلا من أجل إنقاذ 309 شخصا في حالة خطر. وتغطية 5339 عملية إسعاف مختلفة.