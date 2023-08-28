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حصيلة كارثية.. وفاة 254 شخص غرقا خلال 3 أشهر

بقلم نادية بن طاهر
حصيلة كارثية.. وفاة 254 شخص غرقا خلال 3 أشهر
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سجلت مصالح الحماية المدنية، حالتا وفاة غرقا تم انتشالهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تتواصل عملية البحث عن غريق مفقود.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إرتفع العدد الاجمالي للوفيات غرقا منذ الفاتح جوان إلى 254 حالة. منها 186 حالة في الشواطىء، و68 حالة في المجمعات المائية.

كما بلغ عدد تدخلات الجهاز الأمني لحراسة الشواطىء خلال الـ24 ساعة الأخيرة 635 تدخلا.

تم خلالها إنقاذ 441 شخص من موت محقق ليرتفع عدد التدخلات منذ بداية موسم الاصطياف “17 جوان” إلى غاية صبيحة اليوم إلى 65464، تم خلالها إنقاذ 43013 شخصا.

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