حصيلة كارثية.. 114 وفاة اختناقا بالغاز في 2024

توفي 114 شخصا، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، وتم إنقاذ 2178 آخرين، على المستوى الوطني خلال سنة 2024.

وقال المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، النقيب نسيم البرناوي، للإذاعة الأولى، إنّ غاز أحادي أكسيد الكربون لا يزال يحصد المئات من أرواح الجزائريين. بالرغم من الحملات التحسيسية.

وكشف النقيب نسيم برناوي، عن تسجيل 114 حالة وفاة وإنقاذ حياة 2178 شخصا تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى خلال سنة 2024.

كما أشار البرناوي إلى أنه منذ شهر أكتوبر تم تسجيل 36 حالة وفاة وإنقاذ أزيد من 350 شخصا.

ومن جهتها قالت الطبيبة بالمركز الوطني لعلم السموم، مونية زبيوش، إنّ مصادرالتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون تكون مختلفة والمصدر الأساسي هو انسداد قنوات التهوية في المنزل.

وكذا التخلص من مواد الاحتراق بطريقة غير صحيحة، إلى جانب استعمال أجهزة تدفئة غير معتمدة وغير مؤهلة.

هذا ودعت مصالح الحماية المدنية، المواطنين، إلى ضرورة اتباع قواعد السلامة واحترام المقاييس الأمنية. لتفادي الأخطار المرتبطة بهذه الحوادث خاصة مع حلول فصل الشتاء.