حصيلة كورونا خلال الـ24 ساعة الآخيرة
أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 11 مريضا إلى الشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر.
وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 266087 حالة، فيما قدر مجموع المتماثلين للشفاء 178537 حالة.
ومع تواصل عدم تسجيل أي وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا، فإن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6875 حالة.
كما لم تسجل أيضا أي حالة بالعناية المركزة خلال الفترة المذكورة، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن 41 ولاية لم تسجل بها أي حالة إصابة.
وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي، مشددة أيضا على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
طالع أيضا
كورونا في الجزائر..لا إصابات جديدة ولا وفيات
اعلنت وزارة الصحة السبت، عن عدم تسجيلها لأي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وحسب بيان للوزارة، فقد تماثلت حالة واحدة للشفاء، وتواجد مريض واحد في العناية المركزة.
كما دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.