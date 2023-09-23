حصيلة مأساوية.. هلاك 19 شخصا في الحوادث خلال يومين

لقي 19 شخصا حتفهم، وجرح 386 آخرون في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، سجلت أثقل حصيلة لهذه الحوادث على مستوى ولاية أدرار بوفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

كما قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام لمصالح الحماية المدنية، بإنقاذ 53 شخصا من الغرق وتقديم الإسعافات الأولية لـ 64 شخصا آخرين، خلال نفس الفترة.

فيما تم تسجيل وفاة شخصين غرقا في البحر، الاول من ولاية سكيكدة “شاطئ صوفية ببلدية فلفلة الذي تمنع فيه السباحة”. والثاني (مجهول الهوية) بولاية عين تموشنت ببلدية بني صاف والذي ما زالت عملية البحث عنه متواصلة.

وفي مجال مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تمكنت المصالح المختصة للحماية المدنية خلال ذات الفترة من إخماد 25 حريقا.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة لإخماد 06 حرائق حضرية و صناعية وأخرى مختلفة بعدة ولايات.

وهي الحرائق التي تسببت في إصابة 07 أشخاص بضيق في التنفس بولاية الوادي إثر نشوب حريق بمنزل كائن بحي 300 مسكن ببلدية الوادي.

بالإضافة إلى تسجيل إصابة شخصين بولاية قالمة جراء حريق نشب بمحطة بنزين أثناء اشغال تلحيم انبوب تغذية ببلدية قالمة. وإصابة واحدة أخرى ببلدية سوق أهراس بسبب حريق في بناية جاهزة.

هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تلمسان من جانبها لإسعاف 5 أشخاص أصيبوا باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون.