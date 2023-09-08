حصيلة مأساوية.. وفاة 14 شخصا غرقا خلال أسبوع

لقي 14 شخصا حتفهم غرقا، من بينهم 10 حالات على مستوى شواطئ البحر، وهذا خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري.

وقال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، للإذاعة الجزائرية، أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري 14 حالة وفاة غرقا.

مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب 10 حالات على مستوى شواطئ البحر و4 حالات بالمجمعات المائية.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص المتوفين غرقا منذ الفاتح جوان المنصرم إلى 282 حالة. 209 منهم على مستوى الشواطئ و73 حالة في المجمعات المائية.

كما بلغت عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ منذ بداية موسم الاصطياف 72.179 تدخل. تم خلاله إنقاذ 47.513 شخص من الغرق.