حصيلة مأساوية.. 16 وفاة في حوادث المرور والغرق!

توفي 16 شخصا، في حوادث المرور والغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3896 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 19 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 188 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 10 أشخاص، وجرح 273 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1554 تدخلا، تم خلالها إنقاذ 1150 شخصا، وتسجيل 6 حالات وفاة.