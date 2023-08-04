حصيلة مأساوية.. 193 وفاة غرقا بالجزائر خلال شهرين

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، إنتشال 7 غرقى من الشواطئ، إلى غاية الساعة الثالثة مساءً، فيما تستمر عملية البحث عن 3 غرقى.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، توفي 4 أشخاص غرقا، في شواطىء ممنوعة بكل من عين تيموشنت، الجزائر، بجاية وبومرداس.

فيما توفي 03 أشخاص آخرين في شواطىء مسموحة براية حمراء بكل من ولاية وهران، مستغانم والشلف.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية يوم أمس الخميس، 12 حالة وفاة غرقا. منها 10 حالات في الشواطىء “شواطى ممنوعة، و راية حمراء”. وحالتان بالمجمعات المائية.

ليرتفع العدد الاجمالي منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوم إلى 193 حالة وفاة غرقا منها، 136 حالة في الشواطىء، و57 حالة بالمجمعات المائية.