حصيلة مأساوية.. 2549 ضحية لحوادث المرور بموسم الاصطياف

كشف مركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، اليوم الأحد، عن سقوط 2549 ضحية في 1203 حادث مرور منذ بدء موسم الاصطياف.

وحسب ذات الحصيلة، أودت الحوادث المذكورة بحياة 476 شخصاً وإصابة 2073 بجروح.

وقال رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، لسان بوشحيط، لوكالة الأنباء، أنّ ارتفاع عدد الحوادث مردّه تهور بعض السائقين ومواصلتهم السياقة رغم الشعور بالتعب. لاسيما بالنسبة لسائقي الحافلات.

بالإضافة إلى السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات وبعض التصرفات الخطيرة كعدم تخفيض السرعة في المنعرجات والمنحدرات.

كما سجلت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية 4227 حادث مرور. أدى إلى هلاك 1348 شخصاً وإصابة 6354 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وبلغ المعدل اليومي لحوادث المرور مستوى 23 حادثا.

وأكد بوشحيط أنّ العامل البشري يبقى يتصدر قائمة الأسباب المؤدية إلى وقوع مثل هذه الحوادث بنسبة تفوق 83 بالمائة.

مبرزاً أنّ معظم المتسببين فيها هم من فئة الشباب الحائزين على رخص سياقة لأقل من 5 سنوات.