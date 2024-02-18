حصيلة مأساوية.. 38 وفاة في الحوادث خلال أسبوع!

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن حصيلة تدخلاتها هذا الأسبوع، أي منذ 11 فيفري إلى غاية صبيحة اليوم 18 فيفري.

وحسب بيان للمديرية، عرفت هذه الفترة تسجيل 21608 تدخل في حوادث المرور وحوادث الإختناقات والتسممات بالغاز، وكذا الإجلاء الصحي والحرائق.

وفي حوادث المرور، سجلت ذات المصالح عبر شبكات الطرق على المستوى الوطني 1023 حادث مرور. وخلفت هذه الحوادث 1252 جريح و36 حالة وفاة.

وبالنسبة لحوادث الاختناقات والتسممات بالغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد تم تسجيل 30 تدخل. خلفت حالتا وفاة و64 حالة تسمم تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.

كما تم تسجيل 15266 تدخل في الإجلاء الصحي، و297 تدخل في الحرائق الحضرية و16 تدخل في الغطاء النباتي.