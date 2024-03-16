حصيلة مأساوية.. 9 وفيات إثر الحوادث في يوم واحد!

لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 116 آخرين في 99 حادث مرور وقع بعدة ولايات من الوطن، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات 1976 تدخلا، في 298 حادث مختلف وقع خلال نفس الفترة.

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور في ولاية سكيكدة، أين توفي شخصين، إثر حادث إصطدام بين سيارة ودراجة نارية.

ووقع الحادث، على مستوى مخرج الطريق السيّار شرق غرب بمنطقة غامبا ببلدية صالح بو الشعور في دائرة الحروش.

وخلف الحادث وفاة شخصين، تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.