حصيلة مخيفة.. وفاة رضيع وإصابة 11 ٱخرين بفيروس كورونا خلال يومين ببجاية

توفي اليوم الأربعاء صبي حديث الولادة متأثرا بفيروس كورونا بعد يوم واحد من ولادته بعيادة التوليد ثارقة أوزمور بولاية بجاية.

وذكر مصدر طبي حصري “للنهار أون لاين“، أن عدد الأطفال المصابين بالكوفيد أغلبهم حديثي الولادة. وإنخفظ اليوم الى 11 رضيعا بعدما كان في اليومين الأخرين 13 طفلا.

كما يخضع الرضع حاليا للعلاج المكثف بمركز الأمونة والطفولة لثارقة. كما يتواجد بالمستشفى 5 نساء حوامل مصابات بجائحة كوفيد 19.

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كشف الطبيب البريطاني “ديفيد لويد” عن أعراض غير عادية، تظهر على الأطفال المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.

وقال ديفي لويد، أن 15 بالمائة من الأطفال لمصابين بالمتحور الجديد أوميكرون قد تظهر عليهم أعراض غير عادية. يصيبهم طفح جلدي ليس كالطفح الجلدي العادي والمعروف.

كما أشار المختص البريطاني، أن الأطباء يجرون أبحاث ويتطلعون إلى المزيد من المعلومات عن أوميكرون الذي إنتشر أواخر شهر نوفمبر. كما أعرب عن قلقه على أن يكون أوميكرون أشد فتكا وخطورة من المتحور الهندي “دلتا“.

من جهته كشف عالم الفيروسات الروسي، “ألكسندر سيمينوف”، أن أوميكرون يمكن أن يسبب الإلتهاب الرئوي بصورة أسرع بمقدار 3 أضعاف. مقارنة بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا.

الرجال أكثر نقلا لفيروس كورونا من النساء والأطفال

كما كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة كولورادو الأمريكية، أن الرجال ينشرون جزيئات فيروس كورونا بشكل أكثر من النساء أوالأطفال. كما شارك في الدراسة التي اجريت في غرفة تستخدم لإختبار الجسيمات في الهواء، والتي دامت شهورا أكثر من 75 شخصا. من العاملين في الفنون المسرحية ومن مختلف الأعمار.

وخلال الدراسة تم طلب من بعض العمالين في الفنون المسرحية أداء أغاني مثل عيد ميلاد سعيد بشكل متكرر. في حين طلب من الاخرين أداء الاغاني على الألات.

وحسب المشرف على الدراسة جون فولكينز أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية من جامعة كولومبيا “الغناء ينبعث منه جزيئات أكثر من الحديث”. كما تابع أنه “تبين لنا أن الأشخاص البلغون يميلون إلى إطلاق جزيئات أكثر من الأطفال”. “أما السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات هو أن لدى الرجل رئتين أكبر”.

وأشار جون فولكينز “حجم الصوت هو مؤشر على مقدار الطاقة التي تضعها في صندوق الصوت الخاص بك. هذه الطاقة تترجم إلى خروج المزيد من الجسيمات من الجسم،وهذه الجزئيات التي تحمل فيروس كورونا ممكن أن تصيب الأشخاص الآخرين”.

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