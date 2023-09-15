حصيلة مرعبة لضحايا فيضانات ليبيا: 11 ألف قتيل و20 ألف مفقود

كشف الهلال الأحمر الليبي، الخميس، عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا المواطنين ورجال الإنقاذ على توخي الحذر. بعد ما تسببت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة بشرق ليبيا في نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار إلى مواقع جديدة في المناطق التي غمرتها المياه.

وأعرب الصليب الأحمر عن أمله في وجود أشخاص لا يزالون على قيد الحياة في ليبيا.

حيث صرح بأنه “لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء” إثر السيول التي ضربت مدينة درنة.

أما الأمم المتحدة فقد قالت بدورها الجمعة إن حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا بالنظر للمشاهد المرعبة التي خلفتها الفيضانات.

إلى ذلك، تواصل فرق الإنقاذ والمسعفون والمتطوعون العمل، بحثا عن آلاف المفقودين في درنة بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة الواقعة على ساحل ليبيا الشرقي، والناجمة عن العاصفة “دانيال”.

وفيما بلغ عدد الضحايا 11 الف شخص، يقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عدد المتضررين مباشرة من الكارثة بحوالى 884 ألف شخص.

وتخشى السلطات أن تكون الحصيلة البشرية فادحة وسط خسائر هائلة في المدينة التي كانت تعد مئة ألف نسمة قبل الكارثة.

يشار إلى أن الإعصار دانيال في سيول جارفة أودت بحياة الآلاف وخلفت دمارا واسع النطاق في مدينة درنة وعدة مدن أخرى بشرق ليبيا.