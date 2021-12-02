حصيلة مرعبة للوفيات بالغاز خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 01 الى 02 ديسمبر 2021 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم. 2802 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن. تراوحت بين حوادث المرور والاختناق بالغاز.

ويأتي هذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات. شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 63 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة شخص وإصابة 67 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور الأخرى.

وتم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل إسعاف وإنقاذ 24 أشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس. جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون (CO)، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء.

كما تم تسجيل هذه الحوادث بكل من ولايات: أدرار 05 أشخاص، باتنة 08 أشخاص، سطيف 05 أشخاص، عنابة 04 أشخاص. برج بوعريريج 02 شخصين.

كما تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان نقلهم في حالة مستقرة إلى المستشفيات المحلية.

مع تسجيل وفاة 5 أشخاص خلال نفس الفترة بولاية سوق أهراس، وفاة شخصين من جنس ذكر. يبلغان 29 سنة و 25 سنة مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من فرن طهي بحي 400 مسكن بلدية سوق أهراس.

ولاية الجلفة وفاة 2 شخصين من جنس ذكر يبلغان 25 سنة و 24 سنة مختنقين. اثر استنشاقهم للغازات المحترقة المنبعثة من عادم السيارة داخل مراب بحي بوتريفيس بلدية الجلفة.

ولاية باتنة وفاة 01 شخص مختنق بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة بالمسكن العائلي بقرية اوغانيم بلدية تيغرغار.

بالإضافة إلى ذلك، تدخلت مصالح الحماية من أجل إخماد 05 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة، بكل من ولايات الجزائر، خنشلة، ميلة. تبسة وتيسمسيلت.

كما تسببت هذه الحرائق بولاية ميلة في إصابة 01 شخص بحروق خفيفة. وإصابة 02 شخصين بحروق من الدرجة الأولى بولاية تيسمسيلت.

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