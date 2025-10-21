حصيلة مروعة.. وفاة 38 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 1770 آخرون بجروح مختلفة إثر وقوع 1470 حادث مرور عبر عدة ولايات من البلاد. في الفترة ما بين 12 و18 أكتوبر الجاري.

وأوضحت حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء. أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غليزان بوفاة 4 أشخاص وجرح 48 آخرين على إثر 29 حادث مرور.

من جهة أخرى، تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد 1131 حريقا، منها منزلية، صناعية، إضافة إلى أخرى مختلفة، سجلت أهمها بولايتي الجزائر و تيزي وزو.

أما فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، الأدغال، وحرائق المحاصيل الزراعية والنخيل، فقد تم إخماد 96 حريقا بعدة ولايات، وفقا للمصدر ذاته.

وعموما، أحصت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة 6511 تدخلاً لإنقاذ 458 شخصا في حالة خطر وتغطية 5593 عملية إسعاف.