حصيلة مشرفة للوفد الجزائري في الألعاب الإفريقية للشباب أنغولا 2025

واصل الوفد الرياضي الجزائري تألقه في الألعاب الإفريقية للشباب المقامة بأنغولا، حيث حقق حصيلة مميزة من الميداليات إلى غاية يوم الأحد.

وتمكن أبطال الجزائر، حسب اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، من حصد 51 ميدالية في مختلف الاختصاصات، منها 19 ذهبية و16 فضية و16 برونزية. في إنجاز يعكس المستوى العالي الذي ظهر به الرياضيون الجزائريون خلال المنافسات.

وتبرز هذه النتائج الإيجابية الطموحات الكبيرة للرياضة الجزائرية على مستوى الفئات الشبانية. كما تعزز مكانة الجزائر ضمن القوى الرياضية الصاعدة في القارة الإفريقية، في انتظار مواصلة حصد الميداليات خلال بقية المنافسات.